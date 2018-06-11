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Сотни уральцев покорили Шершни на байдарках и каноэ
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Сотни уральцев покорили Шершни на байдарках и каноэ 

74.ru 11 июня 2018
Фото: 74.ru
Несколько сотен любителей гребли на байдарках и каноэ из Челябинской и Свердловской областей, а также профессиональных спортсменов приняли участие в большом спортивном празднике на Шершнёвском водохранилище. Самые яркие моменты запечатлел фотокорреспондент 74.ru Дмитрий Куткин.
— Мероприятие традиционно проводится для привлечения челябинцев к занятиям физической культурой и спортом, в том числе на открытых спортивных площадках, для формирования образа спортивной здоровой семьи, для привлечения детей и юношества к занятиям греблей на байдарках и каноэ, создания позитивной комфортной обстановки для неформального общения взрослых и детей, — рассказали в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.
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