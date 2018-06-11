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Джин из BTS оплакивает кончину своей бабушки
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Джин из BTS оплакивает кончину своей бабушки 

Popcake.tv 11 июня 2018
Фото: Popcake.tv
Один из вокалистов группы BTS, Джин, поспешно покинул съемки южно-корейского шоу «Inkigayo» в минувшее воскресенье после сообщения о смерти его бабушки.
«Джину действительно пришлось уйти из студии. После предварительной записи ему сообщили, что его бабушка скончалась, — подтвердили информацию в Big. — Мы приносим глубочайшие извинения всем поклонникам за то, что он не смог присуствовать на трансляции до конца».
Сам Джин на данный момент никак не комментирует свое состояние. Сейчас музыкант должен быть рядом со своей семьей — вместе они смогут пережить эту ужасную потерю и справиться с болью.
«Мы выражаем свои глубочайшие соболезнования. Покойся с миром», — добавили представители.
Команда Popcake также выражает свои соболезнования Джину и его семье.
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