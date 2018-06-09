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Трюдо: страны G7 направят более $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
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Трюдо: страны G7 направят более $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире 

ТАСС 9 июня 2018
ЛА МАЛЬБЕ /Канада/, 9 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи на саммите в Ла Мальбе приняли решение направить 3,8 млрд канадских долларов (более $2,9 млрд) на различные программы по повышению возможностей получения качественного образования женщинами в кризисных и бедных странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
"Канада вместе со странами ЕС, Германией, Японией, Соединенным Королевством и Всемирным банком сегодня объявляют об инвестициях в размере почти 3,8 млрд канадских долларов, которые призваны заложить фундамент для устранения барьеров и улучшения доступа к получению качественного образования во всем мире", — отмечается в документе. В нем подчеркивается, что это крупнейшие инвестиции в образование женщин и девочек в кризисных и конфликтных странах.
"Гендерное равенство является одним из основных прав человека и главным приоритетом Канады во время ее председательства в Группе семи", — подчеркивается в заявлении.
"Мы должны работать вместе, чтобы убедиться в том, что все женщины и девочки имеет доступ к получению качественного образования и современных навыков", — заявил Трюдо. Он выразил уверенность, что образование может изменить жизнь женщин и девочек к лучшему.
Канадский премьер уделяет первостепенное внимание вопросам гендерного равенства. При формировании кабинета министров в 2015 году он руководствовался именно этими принципами, половина его команды — женщины. В марте 2017 года Трюдо, который сам себя называет феминистом, объявил, что Оттава в течение трех лет потратит $650 млн на программы защиты сексуального и репродуктивного здоровья женщин. В 2018 году по его инициативы был создан Специальный гендерный совет, который, в частности, дает рекомендации по всей повестке текущего 44-го саммита «семерки».
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