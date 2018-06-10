Ляйсан Утяшева сделает общество добрее

Ляйсан Утяшева считает, что в нашей стране о проблемах людей с особенностями развития принято умалчивать, а многие и вовсе относятся к инвалидам с нескрываемой неприязнью.

Ляйсан напомнила поклонникам о том, что каждый имеет право на равные возможности. Утяшева сообщила о начале акции «Открыть сердца», организаторы которой хотят с помощью спорта сделать общество добрее. Гимнастка рассказала о планах строительства специальных площадок для детей с ограниченными возможностями, проведении соревнований и других проектах. По мнению Ляйсан, именно спорт способен объединять всех людей, независимо от их умственных или физических способностей.

Подписчики с радостью встретили подобные новости: «Очень актуальная тема для меня, в семье растет особенный малыш! Многие известные люди активно принимают участие и продвигают информацию об особенных детках! Наконец-то заговорили об этом, это очень важно! Спасибо огромное Вам!», «Неужели начинается таять этот Айсберг безразличия, как минимум не страшно будет за сына и общество научится принимать детей с ОВЗ!»