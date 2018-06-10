Ещё
Ляйсан Утяшева сделает общество добрее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ляйсан Утяшева сделает общество добрее 

Russianshowbiz.info 10 июня 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Ляйсан Утяшева считает, что в нашей стране о проблемах людей с особенностями развития принято умалчивать, а многие и вовсе относятся к инвалидам с нескрываемой неприязнью.
Ляйсан напомнила поклонникам о том, что каждый имеет право на равные возможности. Утяшева сообщила о начале акции «Открыть сердца», организаторы которой хотят с помощью спорта сделать общество добрее. Гимнастка рассказала о планах строительства специальных площадок для детей с ограниченными возможностями, проведении соревнований и других проектах. По мнению Ляйсан, именно спорт способен объединять всех людей, независимо от их умственных или физических способностей.
Подписчики с радостью встретили подобные новости: «Очень актуальная тема для меня, в семье растет особенный малыш! Многие известные люди активно принимают участие и продвигают информацию об особенных детках! Наконец-то заговорили об этом, это очень важно! Спасибо огромное Вам!», «Неужели начинается таять этот Айсберг безразличия, как минимум не страшно будет за сына и общество научится принимать детей с ОВЗ!»
Russianshowbiz.info: последние новости
Дмитрий Шепелев рассказал, как сын научил его порядку Дмитрий Шепелев устал от праздников Жанна Мартиросян обнаружила сходство с Аллой Пугачевой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян126
Путин уволил Клименко255
«Россия все отдаст»138
Говорухин при смерти187
Сексуальное табу в РФ, новая администрация Путина и другие события дня1
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение