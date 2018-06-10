Медведева поделилась счастливым фото перед переездом в Канаду 

Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала своих подписчиков улыбкой надежды перед переездом в Канаду. Она опубликовала фото из японского Нагано, где выступала в ледовом шоу «Heroes & Future». Оно проходило с 8 по 10 июня.
Она сфотографировалась вместе с американкой Майей Шибутани. Фото — явное доказательство тому, что после неожиданного второго места на Олимпиаде она взяла себя в руки продолжает жить столь же ярко.
«Была очень рада провести так много времени с этой милашкой. Просто посмотрите на нас и умилитесь», — написала юная спортсменка.
Подписчики Медведевой так и не прекратили дискутировать по поводу ее решения уйти от тренера Этери Тутберидзе, с которой проработала 11 лет. Уже совсем скоро она отправится в Канаду, где ее уже ждет не менее известный тренер Брайан Орсер.