Медведева поделилась счастливым фото перед переездом в Канаду

Российская фигуристка Евгения Медведева порадовала своих подписчиков улыбкой надежды перед переездом в Канаду . Она опубликовала фото из японского Нагано, где выступала в ледовом шоу «Heroes & Future». Оно проходило с 8 по 10 июня.

Она сфотографировалась вместе с американкой Майей Шибутани . Фото — явное доказательство тому, что после неожиданного второго места на Олимпиаде она взяла себя в руки продолжает жить столь же ярко.

«Была очень рада провести так много времени с этой милашкой. Просто посмотрите на нас и умилитесь», — написала юная спортсменка.