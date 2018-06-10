Ещё
Дмитрий Медведев отметил высокий профессионализм сотрудников Центра им. Грабаря
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Медведев отметил высокий профессионализм сотрудников Центра им. Грабаря 

Вечерняя Москва 10 июня 2018
Дмитрий Медведев 10 июня поздравил Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря со 100-летием и отметил квалифицированность сотрудников, которые берегут и спасают предметы искусства.
Коллектив Центра, по словам Медведева, не просто выполняют свою работу качественно, но еще и проводят исследовательскую работу. Выпускники учреждения высоко ценятся на рынке труда во всем мире.
— В самых сложных случаях, когда нужны действительно уникальные восстановительные работы, коллеги часто обращаются к вам — признанным мастерам своего дела, — приводит слова Медведева сайт правительства России.
Председатель правительства заключил: несмотря на солидный возраст Центра, работы хватит как минимум на такое же количество лет.
СПРАВКА
Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря функционирует с 1918 года. За время его работы сотрудники сохранили тысячи памятники изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Вечерняя Москва: последние новости
Путин поздравил со 100-летним юбилеем Центр им. Грабаря Пресс-секретарь режиссера Станислава Говорухина прокомментировала новость о его смерти Столкнувшимся с баржей катамараном управлял пьяный капитан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян126
Путин уволил Клименко255
«Россия все отдаст»138
Говорухин при смерти187
Сексуальное табу в РФ, новая администрация Путина и другие события дня1
Видео
04:41
Путин утвердил состав своей администрации
Политика
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:45
Якубович посетовал на «приходящих жрать» россиян
Шоу-бизнес Общество
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:00
Крым остался без света
Происшествия
00:59
Джигурда не возглавит Москву
Шоу-бизнес Новости Москвы
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:12
Хакеры поглумились над авиакатастрофой на Синае
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение