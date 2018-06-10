Дмитрий Медведев отметил высокий профессионализм сотрудников Центра им. Грабаря

Дмитрий Медведев 10 июня поздравил Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И. Э. Грабаря со 100-летием и отметил квалифицированность сотрудников, которые берегут и спасают предметы искусства.

Коллектив Центра, по словам Медведева, не просто выполняют свою работу качественно, но еще и проводят исследовательскую работу. Выпускники учреждения высоко ценятся на рынке труда во всем мире.

— В самых сложных случаях, когда нужны действительно уникальные восстановительные работы, коллеги часто обращаются к вам — признанным мастерам своего дела, — приводит слова Медведева сайт правительства России.

Председатель правительства заключил: несмотря на солидный возраст Центра, работы хватит как минимум на такое же количество лет.

СПРАВКА

Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени И. Э. Грабаря функционирует с 1918 года. За время его работы сотрудники сохранили тысячи памятники изобразительного и декоративно-прикладного искусства.