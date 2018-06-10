«Во сне я на двух ногах». Как снова стать тренером по дзюдо после ампутаци

Он рассказал корреспонденту « АиФ Оренбург » о том, как развивается детский спорт, сколько вокруг отзывчивых людей и тренерских зарплатах.

Сам себе спортсмен

Георгий Анатольевич ещё подростком увлёкся спортом. Будучи первоклассником, он сам записался в секцию гимнастики, не спросив родителей.

«Отец мой — лётчик, мы жили на Дальнем Востоке в небольшом городке Спасск-Дальний. Городок бандитский, неспокойный, вот и стали мы впятером с друзьями придумывать приёмы для самообороны. Тренировались на заброшенном стадионе, отрабатывали захваты и броски». Спустя несколько лет в городке на базе тракторного завода открылась секция самбо, куда сразу же пришёл юный Георгий. Пошли первые соревнования и первые победы.

город Тарту. Когда Георгию исполнилось 14 лет, семья вслед за отцом переехала в Эстонию

«Там не было секции по самбо, зато занимались дзюдо, — говорит Георгий Анатольевич. — Эти виды спорта очень похожи, и там, и там работают все комплексы мышц, нужна сила, ловкость и знание техники, поэтому решил перейти в этот вид спорта за не имением альтернативы». Спустя короткое время Вихляев начал покорять соревнования самого разного уровня — от городских до республиканских, стал мастером спорта в 18 лет, у парня было большое будущее, но судьба распорядилась иначе.

«Моей мечтой было выиграть Европу, в 1984 году меня даже включили в состав сборной республики по дзюдо, выдали экипировку, мы собрались на спартакиаду народов СССР, — вспоминает Вихляев. — Но за несколько дней до выезда на тренировке я получил серьёзную травму — в хлам разбил колено, так закончилась моя спортивная карьера, зато началась тренерская».

Свой первый зал Георгий Анатольевич открыл на собственные средства, снял в аренду помещение, друзья помогли его оборудовать, тренировал детей и взрослых. В 1995 году вслед за родителями, которые попали под депортацию в Эстонии, оказался в Оренбурге

«Когда я приехал, в городе была только одна секция дзюдо в ДК «Газовик», самбо тоже занимались только в одном месте, — рассказывает тренер. — Нас было четверо, кто тренировал дзюдоистов. Подумать только, прошло всего 20 лет, а сейчас в Оренбурге работает уже порядка трёх десятков тренеров по дзюдо, открыли целый центр этого вида спорта».

По словам Вихляева, сегодня идёт очень активная пропаганда спорта, всё больше ребят приходят заниматься в залы. Способствует этому многое — и передачи на телевидении, и фильмы про легендарных спортсменов, и победы наших олимпийцев.

«Но в человеке есть природная потребность чем-то заниматься, — добавляет он. — Вы никогда не купите в магазине товар, который вам не нужен, как бы вам его не предлагали. Так и со спортом, пропаганда даёт свои результаты, когда она накладывается на человеческую сущность, его стремление к движению».

Главное — оставаться членом общества

Судьба-злодейка распорядилась так, что сам Георгий Анатольевич некоторое время практически не двигался. В страшной аварии он потерял ногу.

«Это был ясный солнечный день в сентябре 2004 года, день рождения моего брата, — Вихляев нехотя вспоминает то время. — Мы с другом решили наловить карпов к праздничному столу и отправились на пруд на двух машинах, за рулём одной из них был я».

Саму аварию он помнит хорошо — потянулся к радио, чтобы переключить станцию, а когда поднял глаза на дорогу, увидел, что колесо уже съехало на обочину и зацепило грунт. Машину занесло, она врезалась в металлическое ограждение, которое практически отрезало обе ноги Георгия Анатольевича.

«Спас меня гаишник , — говорит он. — Он ехал по вызову на место нашей аварии и, увидев мои раны, перетянул ремнём артерии. Без этого я, наверное, погиб бы на месте». В больнице Вихляеву пытались спасти обе ноги, но через два дня левую пришлось ампутировать. Правую буквально собирали по частям, зашивали, заковали в аппарат Илизарова. В итоге нога потеряла гибкость, о тренерстве можно было забыть.

«Честно говоря, в те дни я не думал о работе, мне вообще жить не хотелось, — говорит Вихляев. — Помогла мама, она привела ко мне в палату своего знакомого, у него не было обеих ног. Тогда он сказал мне слова, которые я хочу передать другим людям, которые столкнулись с такой трагедией, как потеря ноги. Главное — сохранить мобильность, сказал он мне, остаться членом общества. У меня осталась правая нога, значит мне доступно вождение машины. Можно взять авто с ручным управлением или с автоматической коробкой. Я долго откладывал деньги и через некоторое время купил подержанную иномарку с автоматом. С тех пор с колёс не слезаю. Но честно скажу, во сне я всегда на двух ногах».

Тренировки на пальцах

Два года Георгий Анатольевич восстанавливался, практически заново учился ходить.

«Протез я освоил сразу же, многие неделями учатся на них ходить, а я встал и пошёл, — говорит он. — Помогли мои воспитанники, они установили дежурство, по трое каждый день, кроме воскресенья, приходили ко мне, помогали спускаться на улицу, ходить, поддерживали с трёх сторон. Мои ребята буквально поставили меня на ноги».

Спустя ещё год Вихляев вернулся на работу. По его словам, дзюдо такой вид спорта, которым может заниматься практически любой. Здесь есть разные техники, которые позволяют компенсировать какие-то качества, которых не хватает.

«Ты можешь быть ловким, но не очень сильным, может быть слабая гибкость, но хорошая скорость, всё это поможет тебе добиться хороших результатов в дзюдо», — поясняет он. Этот принцип помог и тренеру вернуться в спорт. Пришлось разрабатывать техники тренировок, объяснять ребятам материал так, чтобы отсутствие ноги не сказывалось на качестве тренировки. Признаётся — страх был, потому что всегда большое внимание уделял технике, а теперь не всё получается самому показать на татами.

«Что-то я буквально показываю на пальцах, — смеётся Вихляев. — Указательные и средние пальцы обеих рук уже такие подвижные, что ими балет можно танцевать, а я просто на них объясняю захваты. Помогает вербальное объяснение, а главное — ученики, они за меня выходят на татами и показывают захваты. Иногда и сам выхожу, но показы провожу на пятой точке, хотя ученикам это не мешает воспринимать материал».

В тренерской копилке Вихляева — самые разные призёры и победители первенств и спартакиад всех возрастов, чемпионы страны, обладатели кубка Европы. «Кстати, этот вид спорта хорошо подходит русским людям, — делится наблюдениями тренер. — Когда я тренировал эстонцев, им всё давалось сложнее из-за их нордического характера, этим людям больше подходят циклические виды спорта — бег, велосипед, гребля, а таким импульсивным, как мы — дзюдо в самый раз».

Вернуться на работу и к полноценной жизни Вихляеву помогли люди, которые оказались рядом в трудную минуту — мама, ученики, сейчас его поддерживает любимая супруга. «Только однажды я столкнулся с хамством со стороны людей по отношению к себе, как к инвалиду, и то человек не видел, что у меня нет ноги, а когда я сделал замечание, что он занял место для инвалидов на парковке, начал мне грубить. Люди все отзывчивые, мне всегда открывают двери, пропускают без очереди и поднимают, если упаду, особенно зимой. Жаль только государство не такое отзывчивое». По словам Георгия Анатольевича, инвалидам сложно жить — качество протезов оставляет желать лучшего, костыли не продуманные, а про доступную среду и говорить не приходится: пандусов мало, а автобусы вообще не приспособлены. На вопрос, пользуется ли он сам протезом, Георгий Анатольевич отвечает: «Конечно. Когда хожу в торговые комплексы, на татами он только мешает».

«Ещё много любят говорить о том, что развивается детский спорт, — продолжает он. — Это так, вот только тренеры никаких изменений, кроме увеличения нагрузок не видят. У меня оклад как был в начале 2000-х 6800 рублей, так и остался. Чтобы получать нормальную зарплату, мы вынуждены проводить по 5-6 тренировок в день, набирая часы. Одна тренировка — это минимум 2,5 часа работы, по интенсивности схожа с концертом артиста. Только певцы споют и уезжают, а нам нужно таких концертов по пять штук за день проводить».

Несмотря на это, Георгий Вихляев полон сил и надежд на будущие победы. Он уверен, в любой ситуации важно сохранить веру в лучшее и оптимистический настрой, тогда точно всё получится.