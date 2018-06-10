Медведев отметил, что специалисты Центра Грабаря ценятся во всем мире 

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Игоря Грабаря со столетним юбилеем организации. Телеграмма размещена в воскресенье на сайте кабмина.
"Специалисты, которые учились в центре имени Игоря Грабаря, ценятся во всем мире. В самых сложных случаях, когда нужны действительно уникальные восстановительные работы, коллеги часто обращаются к вам — признанным мастерам своего дела", — говорится в телеграмме.
Благодаря труду реставраторов Центра посетители могут увидеть вживую иконы соборов Московского Кремля, всемирно известную «Троицу» Андрея Рублева, фрески Феофана Грека, живопись и графику из собраний Дрезденской галереи и галереи Уффици во Флоренции, коллекции Третьяковской галереи, Пушкинского и Исторического музеев, отметил Медведев.
Центр имени Грабаря — старейшее реставрационное учреждение России. Создано 10 июня 1918 года как научно-административный центр, призванный руководить всеми реставрационными работами в стране. Инициатором создания Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древней живописи (так первоначально назывался Центр) был Игорь Грабарь.