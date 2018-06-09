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В Ингушетии около 100 человек пробежали благотворительный марафон «Бег ради жизни»
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В Ингушетии около 100 человек пробежали благотворительный марафон «Бег ради жизни» 

ТАСС 5 часов назад
МАГАС, 9 июня. /ТАСС/. Около 100 человек приняли участие в благотворительном марафоне «Бег ради жизни», который прошел в Назрани. 16 семей с онкобольными детьми получили средства, собранные после марафона, сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства спорта Ингушетии Аиша Гапархоева.
"Около ста человек приняли участие в забеге, участники бежали от улицы им. И. Базоркина до дома культуры. Забег имеет чисто символический характер. По окончании забега все участники акции собрали денежные средства для больных детей", — рассказала Гапархоева.
По ее словам, благотворительный забег был организован для малоимущих семей, в которых есть дети с онкологическими заболеваниями.
"Списки семей формировались минздравом. Это не только дети с онкологическими заболеваниями, но и дети из малоимущих семей, которым самостоятельно не под силу оплатить дорогостоящее лечение. Мы пригласили 16 семей из разных районов республики. Собранные средства были поделены между ними", — добавила пресс-секретарь.
Акция в регионе проводится впервые, но минспорта выражает уверенность, что в последующие годы благотворительный забег будет набирать все больше участников.
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