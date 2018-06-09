Новые челленджи от послов ЧМ-2018: участвуй и выигрывай призы

Челлендж «Занимайся спортом на свежем воздухе. Докажи, что тренироваться можно где угодно!»

Не должно быть отговорок от занятий спортом — и команда чемпионов доказывает это! Олеся Владыкина объявляет челлендж: этим летом занимайся спортом на свежем воздухе, докажи, что тренироваться можно в любом месте. Выкладывай фото или видео своих тренировок в соцсети с хештегами #Держи_пас и #ВладыкинаЧеллендж и отмечай своих друзей. Всё, ты в команде!

Челлендж «Встань в любую статичную позу — покажи свою сконцентрированность»

Хочешь стать частью команды чемпионов, но активные виды спорта — совершенно не твоё? Есть решение — замри! Статичные упражнения — залог твоего успеха и шанс выиграть крутые призы. Встань в любую статичную позу — планки, лотоса, ласточки — и выложи фото в своих социальных сетях с хештегами #Держи_пас и #ВеснинаЧеллендж. Расскажи в описании, о чём ты думал, пока её выполнял. Стань более сконцентрированным и спортивным! Больше челленджей, интересных и полезных материалов ты можешь прочитать на сайте проекта «Команда чемпионов». Переходи по ссылке — и становись лучше! Статьи по теме Четыре челленджа от послов ЧМ-2018: занимайся спортом и побеждай Оргкомитет ЧМ-2018 запускает главный ЗОЖ-челлендж этой весны Алексей Немов : «Кто мог подумать, что простой мальчик из Тольятти станет олимпийским чемпионом!» Могут ли таблетки помочь бросить курить

Запись «Новые челленджи от послов ЧМ-2018: участвуй и выигрывай призы» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.