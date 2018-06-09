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Медведев назначил двух новых заместителей главы аппарата правительства РФ
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Медведев назначил двух новых заместителей главы аппарата правительства РФ 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Руководители двух департаментов правительства РФ Алексей Уваров и Валерий Сидоренко назначены заместителями руководителя аппарата кабмина. Соответствующие распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликованы в субботу на официальном портале правовой информации.
"Назначить Уварова Алексея Константиновича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в одном из распоряжений. Вторым документом на аналогичную должность назначен Валерий Сидоренко.
Уваров ранее возглавлял Департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ, Сидоренко был директором Департамента экономики и финансов.
Всего у руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко в настоящее время 11 заместителей, в том числе первый замглавы аппарата кабмина Сергей Приходько, пресс-секретарь премьера — замглавы аппарата кабмина Наталья Тимакова, глава протокола премьер-министра — замглавы аппарата кабмина Марина Ентальцева и другие.
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