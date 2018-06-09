Медведев назначил двух новых заместителей главы аппарата правительства РФ

"Назначить Уварова Алексея Константиновича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в одном из распоряжений. Вторым документом на аналогичную должность назначен Валерий Сидоренко.

Уваров ранее возглавлял Департамент промышленности и инфраструктуры правительства РФ, Сидоренко был директором Департамента экономики и финансов.