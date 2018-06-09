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Глава Северной Осетии доложил Медведеву, когда запустят Зарамагскую ГЭС
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Глава Северной Осетии доложил Медведеву, когда запустят Зарамагскую ГЭС 

Sputnik Южная Осетия 12 часов назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 9 июн — Sputnik. Запуск Зарамагской ГЭС-1 с выходом на полную можщность будет произведен 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву доложил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
"Заканчивается строительство Зарамагской ГЭС-1. Это будет крупнейшая в Европе электростанция, которая долгие годы строилась, с 1980-х годов. 1 января ожидается запуск с выходом на полную мощность электростанции", — сказал Битаров.
За счет запуска ГЭС, отметил глава республики, в Северной Осетии увеличится количество рабочих мест — на новом объекте трудоустроят более 500 человек. Он также добавил, что 2018 год в республике объявлен годом привлечения инвестиций.
"В республику заходят известные бренды, недавно был открыт объект MetroCash & Carry. Это крупный объект, где более 200 человек нашли рабочие места. Сейчас в республику заходит торговая сеть «Леруа Мерлен», также создается более 200 рабочих мест", — рассказал Битаров.
На вопрос о развитии сельского хозяйства глава республики отметил, что за полтора года было высажено более тысячи гектаров садов. Также по федеральной программе ведется строительство хранилищ для собранных фруктов и овощей, добавил Битаров.
"Сейчас идет строительство фруктохранилища на 25 тысяч тонн. К концу года стройка завершается, и как раз к сбору урожая эти хранилища будут полностью загружены", — сообщил он.
Таким образом, заключил Битаров, строительство этих объектов также поможет решить проблему занятости населения.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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