Глава Северной Осетии доложил Медведеву, когда запустят Зарамагскую ГЭС

"Заканчивается строительство Зарамагской ГЭС-1. Это будет крупнейшая в Европе электростанция, которая долгие годы строилась, с 1980-х годов. 1 января ожидается запуск с выходом на полную мощность электростанции", — сказал Битаров.

За счет запуска ГЭС, отметил глава республики, в Северной Осетии увеличится количество рабочих мест — на новом объекте трудоустроят более 500 человек. Он также добавил, что 2018 год в республике объявлен годом привлечения инвестиций.

"В республику заходят известные бренды, недавно был открыт объект MetroCash & Carry. Это крупный объект, где более 200 человек нашли рабочие места. Сейчас в республику заходит торговая сеть «Леруа Мерлен», также создается более 200 рабочих мест", — рассказал Битаров.

На вопрос о развитии сельского хозяйства глава республики отметил, что за полтора года было высажено более тысячи гектаров садов. Также по федеральной программе ведется строительство хранилищ для собранных фруктов и овощей, добавил Битаров.

"Сейчас идет строительство фруктохранилища на 25 тысяч тонн. К концу года стройка завершается, и как раз к сбору урожая эти хранилища будут полностью загружены", — сообщил он.

Таким образом, заключил Битаров, строительство этих объектов также поможет решить проблему занятости населения.