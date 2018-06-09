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В библиотеке на Краснодарской рассказали о государственной символике России
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В библиотеке на Краснодарской рассказали о государственной символике России 

Управа района Люблино 14 часов назад
Фото: Мое Люблино
Познавательная беседа о государственной символике России, о правильном к ней отношении прошла в библиотеке №130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.
— Участие в беседе приняли члены молодежной палаты района Люблино и другие жители. Интересным оказался экскурс в историю государственных символов — гости узнали, как менялись герб, флаг и гимн страны, отношение к ним, — подчеркнула Марина Петелина.
Добавим, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)
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