В библиотеке на Краснодарской рассказали о государственной символике России

Познавательная беседа о государственной символике России , о правильном к ней отношении прошла в библиотеке №130, которая расположена на улице Краснодарской в районе Люблино. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Петелина.

— Участие в беседе приняли члены молодежной палаты района Люблино и другие жители. Интересным оказался экскурс в историю государственных символов — гости узнали, как менялись герб, флаг и гимн страны, отношение к ним, — подчеркнула Марина Петелина.

Добавим, что библиотека №130 находится по адресу улица Краснодарская, 20/1. (мю)