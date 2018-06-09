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Сказку «Букашки-таракашки» увидели юные зрители в библиотеке на Саратовской
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Сказку «Букашки-таракашки» увидели юные зрители в библиотеке на Саратовской 

Управа района Текстильщики 15 часов назад
Фото: Управа района Текстильщики
Музыкальную интерактивную сказку «Букашки-таракашки» представили в библиотеке №113, которая расположена на улице Саратовской в районе Текстильщики. Об этом рассказала заведующая библиотекой Резеда Якшибаева.
— Сказка была не только развлекательной, но и развивающей: дети водили хоровод с Пчелкой, звенели колокольчиками, изображая дождик, показывали радугу из ленточек и помогали распускаться цветочкам прямо в своих ладошках, — добавила Резеда Якшибаева.
Напомним, что библиотека №113 расположена по адресу улица Саратовская, дом 1, корпус 2. (мю)
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