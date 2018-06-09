В «Самбо-70» прошел конкурс по спортивному ориентированию

8 июня в «Самбо-70» в рамках программы городского детского отдыха «Московская смена» прошел физкультурно-развлекательный конкурс по спортивному ориентированию «Лабиринт».

Как сообщает пресс-служба центра спорта и образования «Самбо-70», в мероприятии приняли участие все 18 отрядов — по 4 человека от каждого. В начале был проведен инструктаж тренерским составом отделения «Битца», во время которого все узнали о правилах соревнований. Ребятам на линии старта выдавались варианты маршрута с 6 контрольными пунктами, на которых участник должен произвести отметку с помощью электронного чипа, выданного вместе с маршрутом. Самые быстрые и умелые прошли в финал, где определили лучших. Заработанные баллы пойдут в копилку конкурса на звание лучшего отряда первой смены программы «Московская смена» в «Самбо-70».