Студент МГТУ стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо

8-9 июня в Майкопе прошли IV Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Я. К. Коблева, в которых принял участие студент факультета управления МГТУ Бислан Куиз (МН-31).

«Спортсмен успешно выступил в весовой категории 73 кг и занял первое место, выполнив норматив мастера спорта по дзюдо», сообщили в пресс-службе МГТУ.