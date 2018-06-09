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Студент МГТУ стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо
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Студент МГТУ стал победителем Всероссийских соревнований по дзюдо 

АиФ Адыгея 16 часов назад
Фото: АиФ Адыгея
8-9 июня в Майкопе прошли IV Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера СССР Я. К. Коблева, в которых принял участие студент факультета управления МГТУ Бислан Куиз (МН-31).
«Спортсмен успешно выступил в весовой категории 73 кг и занял первое место, выполнив норматив мастера спорта по дзюдо», сообщили в пресс-службе МГТУ.
Якуб Коблев был одним из самых именитых специалистов в мировом дзюдо, а в России назван лучшим тренером по дзюдо XX века. Он сделал всемирно известной Майкопскую школу по борьбе самбо и дзюдо. За свою карьеру Коблев воспитал 11 заслуженных мастеров спорта СССР и России, более 60 мастеров спорта СССР и России международного класса, а также более 300 мастеров спорта, множество призеров Олимпийских игр, мира, Европы и победителей других турниров, в том числе и Владимира Невзорова — заслуженного мастера спорта СССР, трехкратного чемпиона Европы по дзюдо, чемпиона мира по дзюдо, чемпиона Олимпийских игр в Монреале.
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