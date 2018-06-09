Новый аэропорт Саратова «Гагарин» приступит к работе летом 2019 года 

Новый аэропорт у села Сабуровка под Саратовом «Гагарин» начнет работать в начале лета 2019 года.
Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, который осмотрел площадку строящегося аэропорта. Напомним, название «Гагарин» было присвоено новой воздушной гавани в конце мая распоряжением председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
ИА «Взгляд-инфо» сообщает, что глава Росавиации рассказал журналистам, что в новом аэропорту придется переделывать 600 метров взлетной полосы, по которой прошла трещина. Однако, как надеется руководитель федерального ведомства, новые работы не приведут к выходу из графика строительства. Само совещание, посвященное строительству аэропорта, прошло в закрытом режиме.