В Узбекистане каждая семья станет предпринимателем 

Ташкент, 8 июня /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 июня подписал постановление о реализации программы «Каждая семья — предприниматель», сообщает сегодня информагентство «УзА».
Программой предусмотрены оказание всемерной поддержки предпринимательских инициатив населения, выделение льготных кредитов и предоставление «систематической практической помощи» на каждом этапе организации и осуществления предпринимательской деятельности.
Реализация программы начинается 10 июня в Андижанской области. —0—