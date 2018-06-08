В Узбекистане каждая семья станет предпринимателем

Программой предусмотрены оказание всемерной поддержки предпринимательских инициатив населения, выделение льготных кредитов и предоставление «систематической практической помощи» на каждом этапе организации и осуществления предпринимательской деятельности.

Реализация программы начинается 10 июня в Андижанской области. —0—