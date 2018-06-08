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В Узбекистане каждая семья станет предпринимателем
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В Узбекистане каждая семья станет предпринимателем 

ИА Синьхуа 8 июня 2018
Ташкент, 8 июня /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 7 июня подписал постановление о реализации программы «Каждая семья — предприниматель», сообщает сегодня информагентство «УзА».
Программой предусмотрены оказание всемерной поддержки предпринимательских инициатив населения, выделение льготных кредитов и предоставление «систематической практической помощи» на каждом этапе организации и осуществления предпринимательской деятельности.
Реализация программы начинается 10 июня в Андижанской области. —0—
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