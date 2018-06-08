Дар целительницы обратился против Джуны

8 июня 2015 года умерла Джуна Давиташвили, первая официально признанная целительница Советского Союза и России . Перед смертью она много лет не практиковала и почти не выходила из дома — после того, как в пьяной драке погиб её сын, Джуна закрылась от мира.

Говорили, что она пыталась помочь сыну, но не смогла. Когда он умер, Джуна утратила свой дар — так это или не так, но практиковать она перестала. Ей восхищались, ее разоблачали, говорили, что она просто «массажистка высокой категории». Сама Джуна уверяла, что от ее прикосновений распускаются цветы, чего, конечно же, быть не могло.

Её карьера целителя-экстрасенса началась раньше постсоветского бума экстрасенсорики, на закате СССР, — тогда по Москве ходил слухи о том, что Брежнева лечит какая-то «медсестра-грузинка», и делает она это далёкими от признанными официальной медицины способами. Судя по всему, Джуну действительно приводили к больному генсеку, и она совершенно точно лечила жену главы Госплана СССР Байбакова. Тот помог ей обосноваться в Москве, пристроил на работу в ведомственную поликлинику. А затем к Джуне пошёл такой вал клиентов, что помощь ей стала не нужна.

Говорят, что в иные эпохи всплывают выдающие себя за целителей шарлатаны. Можно сказать и иначе: тогда на поверхности оказываются люди с необычными способностями, и те расцветают. Вера в чудо подпитывает само чудо, и оно становится сильнее: Чумак действительно многое мог, но то, что он делал в самом начале девяностых, было возможно только в то наполненное истерией время. Вокруг дома Чумака ночевал сонм приехавших в Москву людей, ждавших волшебства, и его способности от этого становились сильнее.

Джуна начала раньше, от нападок прессы и борцов с лженаукой её защищали сановные пациенты, восхищались ей едва ли не больше — надо полагать, что это помогало и ей. Но Чумак был умным человеком, он избежал свойственного экстрасенсам и целителям самолюбования, а Джуна выросла в глухой провинции, в отличие от него никакой карьеры не делала и иммунитета к лести и гипертрофированному самомнению не имела. Джуна стала мифическим героем Социалистического Труда и таким же мифическим генерал-полковником, фейковым кавалером медали «За отвагу» и медали ООН

В 1995 она баллотировалась в Госдуму в составе фейкового «Блока Джуны» и тот набрал чуть меньше половины процента голосов. Джуна не только лечила, но и пела на эстраде и сама сочиняла песни, много общалась с богемой, вступила в мимолетный брак с композитором и продюсером Игорем Матвиенко и побила Аллу Пугачеву пепельницей, раскроив ей губу. Неудивительно, что на фоне такой суматошной жизни она теряла представление о реальности и переставала различать явь и вымысел — и свой собственный, и тот, что ей подсовывали.

ТАСС /Александр Сенцов и Александр Чумичев // Президент РФ Борис Ельцин вручает награду Джуне Давиташвили

Родившаяся в кубанском селе девушка после ростовского медтехникума попадает в Тбилиси — там раскрывается её дар, она начинает лечить больших людей — а кто не знает, каким был Тбилиси конца семидесятых! Богатый, мафиозный, живущий по своим, не советским законам город. После него Джуна попадает в Москву своих пациентов, членов ЦК и народных артистов. А затем начинается перестройка, и вокруг неё начинается медийная круговерть, её окружают подлипалы.

Сохранить адекватность при такой жизни было нелегко — и она её, судя по всему, быстро утратила. Но интереснее всего, конечно, то, чем она могла помочь людям, и тут мнения расходятся. Борцы с лженаукой начисто отрицают возможности Джуны, а с другой стороны её феномен исследовали в Институте радиотехники и электроники. Подняться с самого дна на самый верх, подсовывая людям пустоту, она бы не смогла. Конечно же, у неё был дар — тому, кто имел дело с настоящими, всерьез помогающими людям целителями это понятно и так. А распорядилась она им плохо, так, как это могла сделать необыкновенно одарённая, но при этом необразованная, тщеславная, падкая на лесть, неумная женщина.

И жестоко за это поплатилась: не будь у неё шальных денег, не окружай Джуну черт знает кто, её сын, быть может, и не попал бы в дурную компанию, и не был убит в пьяной драке в сауне… С этой точки зрения многолетнее затворничество Джуны выглядит, как добровольно наложенная на себя кара.