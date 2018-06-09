Медведев предложил бизнесу отдавать непроданные продукты на благотворительность

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Бизнес мог бы не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности, а отдавать их на благотворительность. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели», передает «Интерфакс»

Медведев пообещал изучить вопрос внесения изменений в налоговое законодательство. Производителям и продавцам должно быть выгоднее не утилизировать непроданные товары, а отдавать их малоимущим, указал он.

дмитрий медведев

премьер-министр

«Давайте это оценим, и если требуются какие-то изменения, то я думаю, что это можно сделать, с тем чтобы организации, у которых такого рода запасы существуют, действительно могли без каких-либо существенных для себя издержек передавать».

Так политик отреагировал на слова одного из участников конференции. Тот раскритиковал действующее налоговое законодательство. Он отметил, что сейчас и производителям, и магазинам проще выбросить продукты.

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