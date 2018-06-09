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Медведев предложил бизнесу отдавать непроданные продукты на благотворительность
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Медведев предложил бизнесу отдавать непроданные продукты на благотворительность 

Inc. 17 часов назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Бизнес мог бы не выбрасывать продукты с истекающим сроком годности, а отдавать их на благотворительность. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал на конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели», передает «Интерфакс».
Медведев пообещал изучить вопрос внесения изменений в налоговое законодательство. Производителям и продавцам должно быть выгоднее не утилизировать непроданные товары, а отдавать их малоимущим, указал он.
дмитрий медведев
премьер-министр
«Давайте это оценим, и если требуются какие-то изменения, то я думаю, что это можно сделать, с тем чтобы организации, у которых такого рода запасы существуют, действительно могли без каких-либо существенных для себя издержек передавать».
Так политик отреагировал на слова одного из участников конференции. Тот раскритиковал действующее налоговое законодательство. Он отметил, что сейчас и производителям, и магазинам проще выбросить продукты.
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В феврале Forbes назвал самых щедрых предпринимателей: тех, кто больше всех отдает на благотворительность. Рейтинг возглавили основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Facebook Марк Цукерберг с супругами.
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