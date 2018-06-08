Первую очередь спорткомплекса-долгостроя в Махачкале завершат до конца 2018 года 

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Первую очередь спортивного комплекса в Махачкале, строительство которого начали в 2002 году, планируется завершить до конца 2018 года, сообщил ТАСС в четверг главный инженер «Дирекции по строительству и реконструкции объектов спорта» республики Дагестан Муса Исмаилов.
"В этом году мы достраиваем пять залов, откорректировали проектно-сметную документацию, проведены торги, на днях начнется строительство, и до конца года мы будем иметь пять залов для занятий олимпийскими видами спорта — борьбой, дзюдо, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и боксом. Общая площадь объекта — более 6 тыс. кв. м. Думаю, что это будет желанный объект не только для города, но и для республики", — сказал Исмаилов.
По его словам, строительство спорткомплекса начали в 2002 году, объект находился в ведении городской администрации Махачкалы, однако из-за недостатка финансирования его строительство было приостановлено. Позже часть участка, отведенного под строительство, была передана для создания исторического парка "Россия — моя история".
"В 2016 году его (проект спорткомплекса — прим. ТАСС) передали министерству спорта… На завершение первой очереди будет направлено около 236 млн рублей. В следующем году планируется приступить ко второй очереди и достроить бассейн", — уточнил собеседник агентства, добавив, что финансирование проекта осуществляется из средств федерального (95%) и республиканского бюджетов.