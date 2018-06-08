Во Дворце бракосочетаний новобрачных знакомят с мерами социальной поддержки семьи

Корреспондент Волга Ньюс побывала на торжественной регистрации 688-й пары — Евгения и Екатерины Вечкиных. Выяснилось, что все новобрачные вместе с официальными документами загса теперь получают буклеты о мерах социальной поддержки молодых семей, и в первую очередь — семей с детьми. Но обо всем по порядку.

8 июня, пятница, полдень. 26-летние самарцы Евгений и Екатерина — новая семья Вечкиных хором сказали государственному регистратору «да», обменялись кольцами и клятвами, и под радостные слезы близких покружились в медленном вальсе.

Молодые люди работают в одной компании по обслуживанию автомобилей.

"Нас познакомили общие знакомые, решив, что мы идеально подходим друг другу, — улыбается Екатерина. — Поначалу мы отнеслись к этому скептически, потом пообщались, присмотрелись и поняли, что друзья были правы. Мы любим друг друга, поэтому решили узаконить наши отношения. Потому что семья — это главное, что нужно человеку в жизни. В ней родятся наши детишки, которых мы будем любить".

На вопрос сколько детей ребята планируют завести глава семьи ответил: «Детей планируем пять. А первый появится в ближайший год».

Кстати, единовременное пособие при рождении ребенка составляет 16759,9 рублей, при рождении двух детей — 50 тыс. рублей, трех и более детей — 350 тыс. рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — 3142,33 рубля неработающим мамам и 40% от среднего заработка — работающим.

Это положено всем семьям независимо от дохода. Но есть меры поддержки, на которые можно рассчитывать, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. К примеру, для семьи из трех человек доход не должен превышать 49 тысяч 824 рубля в месяц. Такая семья имеет право получать ежемесячную выплату при рождении первого ребенка, которая равна региональному прожиточному минимуму на детей — 9967 рублей. Заявление о назначении выплаты можно подать по месту жительства в орган социальной защиты населения либо через многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг. Пособие предусмотрено до достижения первенцем возраста полутора лет.

Когда ребенок пойдет в детский сад, такая семья может ежемесячно компенсировать 20% родительской платы за содержание ребенка в ДОУ. А если ребенок с 1,5 до трех лет не будет посещать детский сад, родители смогут рассчитывать на компенсацию в размере 1000 рублей. А еще есть ежемесячное пособие на ребенка в студенческой семье — 3000 рублей. В общем, чтобы узнать о всех мерах поддержки и получить их, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или в МФЦ.

Из разговора выяснилось, что большая часть информации, представленной в буклете для новобрачных, нашим молодоженам знакома.

"Конечно нам придется решать проблему с жильем, — говорит Евгений Вечкин. — Планируем участвовать в программах для молодых семей. Я считаю, на этапе рождения семьи очень важна любая помощь, тем более, такая серьезная поддержка от государства".