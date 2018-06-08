Ещё
Читатели библиотеки на Зеленоградской побывали «В стране Лукоморье»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Читатели библиотеки на Зеленоградской побывали «В стране Лукоморье» 

Управа района Ховрино города Москвы 8 июня 2018
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В среду, 6 июня, в библиотеке №26 района Ховрино прошла игровая программа «В стране Лукоморье», посвященная творчеству Александра Пушкина. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Наши маленькие читатели с удовольствием отвечали на вопросы нашей сказочной викторины и приняли участие в  игровой инсценировке по мотивам произведений Пушкина, рисовали своих любимых сказочных героев, а в заключение познакомились с книжной выставкой, которую наши библиотекари подготовили ко дню рождения писателя», — говорится в сообщении.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а. (ео)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Игры, эстафеты и конкурсы для детей прошли в библиотеке на улице Лавочкина Пушкинский день в России отметят в библиотеке Ховрина На официальном сайте московского метро появился раздел МЦК
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8117
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей261
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение