Читатели библиотеки на Зеленоградской побывали «В стране Лукоморье»

В среду, 6 июня, в библиотеке №26 района Ховрино прошла игровая программа «В стране Лукоморье», посвященная творчеству Александра Пушкина. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.

«Наши маленькие читатели с удовольствием отвечали на вопросы нашей сказочной викторины и приняли участие в игровой инсценировке по мотивам произведений Пушкина, рисовали своих любимых сказочных героев, а в заключение познакомились с книжной выставкой, которую наши библиотекари подготовили ко дню рождения писателя», — говорится в сообщении.

Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д.27а. (ео)