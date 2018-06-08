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Любовь Кабалина возглавила избирком Белгорода
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Любовь Кабалина возглавила избирком Белгорода 

РИА «ФедералПресс» 8 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сформирован новый состав избиркома Белгорода. В комиссию вошли 12 членов с правом решающего голоса.
На своем первом заседании члены избиркома тайным голосованием выбрали председателя, его заместителя и секретаря.
Председателем избирательной комиссии стала Любовь Калабина, заместителем председателя — Дмитрий Сиротенко, секретарем — Наталья Овчарова.
В работе заседания приняли участие председатель облизбиркома Игорь Лазарев, замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева, вице-спикер горсовета Лариса Гончарова, а также руководители региональных и местных отделений политических партий.
Фото: beladm.ru
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