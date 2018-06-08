Любовь Кабалина возглавила избирком Белгорода

Сформирован новый состав избиркома Белгорода . В комиссию вошли 12 членов с правом решающего голоса.

На своем первом заседании члены избиркома тайным голосованием выбрали председателя, его заместителя и секретаря.

Председателем избирательной комиссии стала Любовь Калабина, заместителем председателя — Дмитрий Сиротенко, секретарем — Наталья Овчарова

В работе заседания приняли участие председатель облизбиркома Игорь Лазарев , замглавы администрации города по внутренней и кадровой политике Ольга Медведева , вице-спикер горсовета Лариса Гончарова, а также руководители региональных и местных отделений политических партий.

Фото: beladm.ru