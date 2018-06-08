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Юные гости библиотеки на шоссе Энтузиастов совершили удивительной путешествие в мир поэзии Пушкина
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Юные гости библиотеки на шоссе Энтузиастов совершили удивительной путешествие в мир поэзии Пушкина 

Управа района Лефортово 8 июня 2018
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 119, которая расположена на шоссе Энтузиастов, состоялась литературно-игровая программа, приуроченная к Пушкинскому дню. Об этом рассказал руководитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы ЮВАО Алексей Тепляков.
— Пушкинский день России библиотека провела вместе с воспитанниками дошкольных отделений № 1 и 3 школы «Ковчег». Вместе с ребятами и воспитателями сотрудники библиотеки совершили удивительное путешествие в мир поэзии Пушкина. С книг Пушкина начинается знакомство детей с русской литературой. Литературно-игровая программа «Читаем Пушкина» включала в себя рассказ о детских и юношеских годах поэта, громкие чтения стихов о природе. В квест-викторине «Мимо острова Буяна» приняли участие и взрослые и дети, — сообщил Тепляков.
Напомним, что библиотека расположена по адресу шоссе Энтузиастов, дом 20. (ео)
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