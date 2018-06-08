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Еще одна новогиреевская библиотека стала тематической
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Еще одна новогиреевская библиотека стала тематической 

Управа района Новогиреево 8 июня 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Библиотека № 95 стала флагманской библиотекой по дизайну в рамках проекта «Точки роста», который реализует Департамент культуры города Москвы в целях модернизации библиотек столицы. Напомним, что в библиотеке № 96 уже работает театральный центр.
Открытие на базе читального зала библиотеки № 95 на Полимерной улице нового визуального и творческого пространства, получившего название «Библиотека Дизайна», состоялось вечером 5 июня. На презентацию «Библиотеки Дизайна» прибыли многочисленные гости — представители Департамента культуры, дизайнеры, сотрудники учреждений культуры ВАО. Обновлённую библиотеку гостям представили генеральный директор ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» Олег Жадёнов, а также куратор проектов К. П. Д. и «Библиотеки Дизайна» Татьяна Верёвкина. Гости осмотрели обновленный читальный зал, где были размещены экспонаты выставки русского дизайна, недавно побывавшие на международном дизайнерском форуме в Милане. Генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачёва в свое выступлении отметила, что проект «Точки роста» позволяет реализовать перспективные партнёрские программы.
В частности, создание «Библиотеки Дизайна» стало результатом плодотворного сотрудничества Центральной библиотечной системы ВАО и Клуба промышленных дизайнеров, объединившего более сорока компаний России. Заместитель префекта ВАО Алексей Беляев пожелал успеха библиотечным коллективам и их молодым партнёрам.
После торжественной части свою музыкальную программу гостям вечера предложила музыкальная группа «Max & Sax».
Мыслями о новом статусе библиотеки № 95 с корреспондентом интернет-газеты «Мой район Новогиреево» поделилась ее директор, депутат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево Людмила Новикова.
«Библиотек, подобных нашей, в Москве пока ещё нет, поэтому наша 95-я очевидно будет притягивать внимание жителей района Новогиреево и всей Москвы. Наша библиотека является библиотекой семейного чтения, поэтому проект рассчитан и на детей. С детьми мы, например, будем реализовывать обучающий проект «Я — дизайнер, я — художник». В сотрудничестве с ведущими дизайнерскими объединениями, библиотека получит новые возможности для развития».
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