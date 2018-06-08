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О проблемах мирового океана поговорят с читателями библиотеки на Весенней
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О проблемах мирового океана поговорят с читателями библиотеки на Весенней 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 8 июня 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Библиотека №47 на Весенней приглашает маленьких гостей посетить познавательное мероприятие «В синих глубинах». Юные читатели примут участие в мастер-классе и научатся рисовать удивительных животных: дельфинов и китов, а также других морских обитателей.
— Ребята познакомятся с материалами информационного стенда, рассказывающими о проблемах мирового океана. Из книг, представленных на тематической выставке «Морская семья», посетители узнают много интересного о жизни морских животных, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.
Начало в 15.00 по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)
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