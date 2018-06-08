О проблемах мирового океана поговорят с читателями библиотеки на Весенней

Библиотека №47 на Весенней приглашает маленьких гостей посетить познавательное мероприятие «В синих глубинах». Юные читатели примут участие в мастер-классе и научатся рисовать удивительных животных: дельфинов и китов, а также других морских обитателей.

— Ребята познакомятся с материалами информационного стенда, рассказывающими о проблемах мирового океана. Из книг, представленных на тематической выставке «Морская семья», посетители узнают много интересного о жизни морских животных, — сообщила ведущий библиотекарь учреждения Елена Опанасенко.

Начало в 15.00 по адресу улица Весенняя, дом 8. (ео)