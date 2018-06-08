В библиотеке на 1-й Хуторской отпразднуют День России

В среду, 13 июня, в библиотеке № 40, расположенной на 1-й Хуторской улице, проведут мероприятие, приуроченное ко Дню России . Юные читатели примут участие в тематических викторинах и конкурсах. Об этом сообщила заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.

 Гости библиотеки в этот день узнают больше о нашей Родине, о ее многонациональности, примут участие в викторинах, сыграют в фанты, которые помогут вспомнить традиции нашей страны, — поделилась Тимчишина.

Начало в 12.00. Вход свободный. Адрес библиотеки: ул. 1-я Хуторская, д. 2, корп. 2. (мю)