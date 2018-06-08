Медведев попросил Никифорова остаться в Иннополисе 

Бывший министр информатизации и связи России Николай Никифоров останется в составе наблюдательного совета Университета Иннополиса по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Перед Никифоровым поставили цель довести Университет «до победоносных результатов». Напомним, в составе нового правительства России имя Никифорова не значится. Николай Никифоров, в свою очередь, выразил уверенность, что его работа принесет пользу Университету. И до 2023 года команда Иннопполиса надеется вывести Университет в топ-100 мирового рейтинга Computer Science.