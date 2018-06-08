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Медведев попросил Никифорова остаться в Иннополисе
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Медведев попросил Никифорова остаться в Иннополисе 

Казанский репортер 8 июня 2018
Фото: Казанский репортер
Бывший министр информатизации и связи России Николай Никифоров останется в составе наблюдательного совета Университета Иннополиса по поручению премьер-министра России Дмитрия Медведева. Перед Никифоровым поставили цель довести Университет «до победоносных результатов». Напомним, в составе нового правительства России имя Никифорова не значится. Николай Никифоров, в свою очередь, выразил уверенность, что его работа принесет пользу Университету. И до 2023 года команда Иннопполиса надеется вывести Университет в топ-100 мирового рейтинга Computer Science.
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