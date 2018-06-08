Ещё
Медведев о краудфандинге: когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев о краудфандинге: когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво 

РИА Новости 8 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Жесткое регулирование в сфере краудфандинга не всегда полезно, заявил премьер Дмитрий Медведев на пленарном заседании конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».
Он добавил, что следует проработать и периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО.
"Здесь упоминалась тема, связанная с регулированием краудфандинга и некоторых других современных явлений. Здесь надо посмотреть, надо это в каком-то жёстком варианте регулировать или нет", — заявил премьер.
"Как раз, может быть, отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечения безопасности, отсутствие регулирования может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально, потому что когда мы пытаемся все зарегулировать, обычно выходит криво", — сказал Медведев.
Комментируя высказывания участников дискуссии о сложностях, которые вызывает прохождение обязательного и дорогостоящего аудита, премьер добавил, что «можно посмотреть на… периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО».
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что тема упрощения аудита для благотворительных организаций заслуживает внимания. По ее мнению, будет полезно на примере какой-либо организации, которая отвечает этим критериям, понять, как упростить систему.
РИА Новости: последние новости
Битаров доложил Медведеву о строительстве ГЭС и развитии садоводства в РСО Учреждения ФАНО не передадут Министерству просвещения, заявила Голикова Актер и режиссер Всеволод Шиловский отмечает 80-летний юбилей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G713
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8112
Европарламент готовит «конец интернету»31
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей257
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение