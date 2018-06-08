Медведев о краудфандинге: когда пытаемся все зарегулировать, выходит криво

Он добавил, что следует проработать и периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО.

"Здесь упоминалась тема, связанная с регулированием краудфандинга и некоторых других современных явлений. Здесь надо посмотреть, надо это в каком-то жёстком варианте регулировать или нет", — заявил премьер.

"Как раз, может быть, отсутствие регулирования в ряде случаев, когда это не противоречит общественным интересам, интересам государства, обеспечения безопасности, отсутствие регулирования может способствовать тому, что многие процессы протекают неформально, потому что когда мы пытаемся все зарегулировать, обычно выходит криво", — сказал Медведев.

Комментируя высказывания участников дискуссии о сложностях, которые вызывает прохождение обязательного и дорогостоящего аудита, премьер добавил, что «можно посмотреть на… периодичность аудита в зависимости от тех сумм, которыми оперирует НКО».