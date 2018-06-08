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Голикова возглавит Совет по вопросам попечительства в социальной сфере
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Голикова возглавит Совет по вопросам попечительства в социальной сфере 

ТАСС 8 июня 2018
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Совет по вопросам попечительства в социальной сфере в кабмине возглавит вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом он заявил на пленарном заседании конференции «Государство и благотворители: вместе к общей цели».
"У нас на уровне правительства действует специальный совещательный орган — Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, им занималась вице-премьер Ольга Голодец, за что ей спасибо. Сейчас у нее другой круг обязанностей, зато появилась [вице-премьер] Татьяна Голикова. Я хочу вам ее в этом качестве порекомендовать — теперь этим советом будет заниматься заместитель председателя правительства Татьяна Алексеевна Голикова", — заявил Медведев.
Он пожелал Голиковой «успехов в этой непростой работе».
Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере создан в 2012 году. Он является совещательным органом для рассмотрения наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и иных групп граждан, охраны здоровья граждан и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.
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