Голикова возглавит Совет по вопросам попечительства в социальной сфере

"У нас на уровне правительства действует специальный совещательный орган — Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, им занималась вице-премьер Ольга Голодец , за что ей спасибо. Сейчас у нее другой круг обязанностей, зато появилась [вице-премьер] Татьяна Голикова. Я хочу вам ее в этом качестве порекомендовать — теперь этим советом будет заниматься заместитель председателя правительства Татьяна Алексеевна Голикова", — заявил Медведев.

Он пожелал Голиковой «успехов в этой непростой работе».

Совет при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере создан в 2012 году. Он является совещательным органом для рассмотрения наиболее важных вопросов в области социальной защиты граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и иных групп граждан, охраны здоровья граждан и выработки предложений по совершенствованию государственной политики в указанной сфере.