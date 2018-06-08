Смотрите, какие милахи! В екатеринбургском зоопарке родились африканские львята

В екатеринбургском зоопарке пополнение — у пары африканских львов Эрни и Эммы родились пять детенышей. Львята появились на свет 12 мая.

— Это первое такое крупное потомство в зоопарке за последнее время, — рассказали Е1.RU в пресс-службе зоопарка. — Целый месяц самка не показывала малышей и прятала их в укрытии, а на днях вместе с потомством вышла из своего домика.

Львята пока питаются материнским молоком и держатся рядом с мамой.

— Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион добавили витамины и кипяченое молоко, лактация продолжается примерно 6 месяцев, затем львята переходят на взрослую пищу, — добавляют в зоопарке. — Эмма старается ни на шаг не отпускать от себя детенышей, при этом проявляет материнскую заботу и внимание к ним.

Имена львятам пока еще не выбрали, так как сотрудники зоопарка еще не определили пол детенышей.

— Каждый желающий может стать опекуном маленьких львят, — рассказывают в пресс-службе зоопарка. — Опека над питомцем зоопарка — это самая настоящая, адресная забота и реальное проявление любви к животным.

Увидеть малышей можно на первом этаже павильона «Теплолюбивые хищники».

До этого в зоопарке Екатеринбурга появился на свет детеныш трубкозуба.

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