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Сбербанк готовит замену центрам госуслуг
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Сбербанк готовит замену центрам госуслуг 

ТАСС 8 июня 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сбербанк планирует создать систему, которая сможет заменить для клиентов центр госуслуг. Об этом в пятницу сообщил президент Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ».
"Наши технологические партнеры в правительстве — Пенсионный фонд, ФНС, Минэкономразвития, казначейство и другие ведомства. Например, мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг", — рассказал Греф.
Он уточнил, что в число доступных услуг войдут получение пособий по рождению ребенка, материнского капитала, назначение пенсий и регистрация сделок. Греф добавил, что начать пользоваться сервисом можно будет уже в этом году.
В конце апреля Греф заявил, что рассчитывает создать на базе «Яндекс. Маркета» «российский Amazon». Новая компания сфокусируется на трех направлениях деятельности. Первым станет создание маркетплейса — онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка.
Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис «Яндекс. Маркет», который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.
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