Сбербанк готовит замену центрам госуслуг

"Наши технологические партнеры в правительстве — Пенсионный фонд, ФНС Минэкономразвития , казначейство и другие ведомства. Например, мы хотим, чтобы «Сбербанк Онлайн» или иное наше приложение могли заменить для клиента центр госуслуг", — рассказал Греф.

Он уточнил, что в число доступных услуг войдут получение пособий по рождению ребенка, материнского капитала, назначение пенсий и регистрация сделок. Греф добавил, что начать пользоваться сервисом можно будет уже в этом году.

В конце апреля Греф заявил, что рассчитывает создать на базе «Яндекс. Маркета» «российский Amazon ». Новая компания сфокусируется на трех направлениях деятельности. Первым станет создание маркетплейса — онлайн-площадки, где потребители смогут найти большой выбор товаров, а продавцы получат качественные операционные, финансовые и логистические сервисы. Обработкой заказов, обслуживанием клиентов, организацией логистики и доставкой товаров будет заниматься сама площадка.

Вторым направлением станет развитие сегмента трансграничной онлайн-торговли. Компания также продолжит развивать сервис «Яндекс. Маркет», который будет и дальше работать как площадка для выбора товаров и сравнения цен.