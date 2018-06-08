В Петропавловской крепости Петербурга откроется фотовыставка о Путине 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Более 100 фотографий, иллюстрирующих события современной истории РФ, представят на выставке «Президент России Владимир Путин», которая открывается в пятницу в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, экспозиция приурочена ко Дню России, сообщили в Государственном музее истории города.
"В более чем 100 фотографиях, отображающих разные события современной истории России, не просто зафиксированы торжественные, радостные или трагические моменты из жизни нашей страны — в них сделана попытка осмысления личности человека во власти, человека, отвечающего за все, что происходит со страной, с каждым из нас", — сказали организаторы выставки.
Снимки, которые посетители смогут увидеть в Невской куртине крепости, предоставлены из коллекции фонда «Петербургская фотолетопись», из архивов пресс-службы президента России, а также из личного собрания Михаила Рахлина, заслуженного тренера России, главы Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.
Отдельный раздел выставки посвящен спортивной тематике. «В своих интервью Владимир Путин не раз подчеркивал, что, если бы не спорт, неизвестно, как сложилась его дальнейшая судьба. А человеком, чей авторитет „существенно повлиял на его сознание и жизненные приоритеты“, он называл своего детского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, 80-летие со дня рождения которого отмечалось совсем недавно, 23 мая», — отметили организаторы.
Экспозиция будет доступна для посещения до 24 июня.