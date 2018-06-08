В Петропавловской крепости Петербурга откроется фотовыставка о Путине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 8 июня. / ТАСС /. Более 100 фотографий, иллюстрирующих события современной истории РФ , представят на выставке «Президент России Владимир Путин », которая открывается в пятницу в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, экспозиция приурочена ко Дню России, сообщили в Государственном музее истории города.

"В более чем 100 фотографиях, отображающих разные события современной истории России, не просто зафиксированы торжественные, радостные или трагические моменты из жизни нашей страны — в них сделана попытка осмысления личности человека во власти, человека, отвечающего за все, что происходит со страной, с каждым из нас", — сказали организаторы выставки.

Снимки, которые посетители смогут увидеть в Невской куртине крепости, предоставлены из коллекции фонда «Петербургская фотолетопись», из архивов пресс-службы президента России , а также из личного собрания Михаила Рахлина , заслуженного тренера России, главы Фонда поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.

Отдельный раздел выставки посвящен спортивной тематике. «В своих интервью Владимир Путин не раз подчеркивал, что, если бы не спорт, неизвестно, как сложилась его дальнейшая судьба. А человеком, чей авторитет „существенно повлиял на его сознание и жизненные приоритеты“, он называл своего детского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина , 80-летие со дня рождения которого отмечалось совсем недавно, 23 мая», — отметили организаторы.

Экспозиция будет доступна для посещения до 24 июня.