Медведеву выдали дневник добрых дел 

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву на конференции «Государство и благотворители» продемонстрировали дневник добрых дел, который ведет каждый школьник в Казани, глава кабмина пообещал заполнять выданный экземпляр.
Премьеру рассказали на конференции, что в Казани множество программ, которые позволяют приобщить жителей, и в том числе школьников, к благотворительности. Один из проектов — это дневник добрых дел, который получает каждый школьник в Казани, приходя в первый класс.
"Я возьму с собой, заполнять буду", — прокомментировал Медведев.
В дальнейшем по ходу конференции российский премьер листал дневник и иногда показывал страницы сидевшей с ним зампреду правительства Татьяне Голиковой.