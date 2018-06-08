Медведеву выдали дневник добрых дел

Премьеру рассказали на конференции, что в Казани множество программ, которые позволяют приобщить жителей, и в том числе школьников, к благотворительности. Один из проектов — это дневник добрых дел, который получает каждый школьник в Казани, приходя в первый класс.

"Я возьму с собой, заполнять буду", — прокомментировал Медведев.