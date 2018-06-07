Госдуме порекомендовали отклонить законопроект о запрете на покупку служебных авто дороже 2 млн рублей 

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 7 июня рекомендовал нижней палате парламента отклонить уже в первом чтении законопроект, предлагающий ввести запрет на покупку служебных автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей на бюджетные средства, сообщает Агентство городских новостей
"Москва"
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от фракции ЛДПР Игорем Лебедевым, Сергеем Ивановым и Ярославом Ниловым. «Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления или являющимися предметами роскоши», — говорится в пояснительной записке.
Исключением могли бы стать легковые автомобили, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях, отмечают авторы законодательной инициативы.
Парламентарии напомнили, что в 2017 году антикоррупционный проект общественной организации Общероссийский народный фронт (ОНФ) «За честные закупки» представил
"Индекс расточительности", в котором содержался список из 25 самых дорогих автомобилей, обнаруженных в закупках госкомпаний и компаний-монополистов за этот год, пишет
В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов, объявивших закупки машин на общую сумму 132 млн рублей. Большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству, отмечается в публикации.
Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект либерал-демократов, посчитав предлагаемые нормы избыточными.
В связи с этим стоит напомнить, что премьер-министр Дмитрий Медведев осенью 2015 года утвердил ценовые
ограничения
госзакупок автомобилей. Согласно этому документу, с 2016 года для министров и их заместителей нельзя закупать автомобили дороже 2,5 млн рублей и мощнее 200 лошадиных сил, для руководителей служб и агентств и их замов — дороже 2 млн, для начальников подразделений министерств и ведомств — дороже 1,5 млн Данное постановление правительства направлено «на повышение эффективности госзакупок и исключение возможности растраты бюджетных средств», отмечалось в документе.
Однако чиновники научились обходить ограничения на закупки за счет аренды роскошных служебных авто. В связи с этим в декабре 2016 года Медведев подписал другое
постановление, запретившее чиновникам арендовать или брать в лизинг машины мощностью более 200 л. с.
Сообщения о покупках дорогостоящих машин чиновниками различного уровня неизменно привлекали повышенное внимание общественности.