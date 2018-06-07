Госдуме порекомендовали отклонить законопроект о запрете на покупку служебных авто дороже 2 млн рублей

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 7 июня рекомендовал нижней палате парламента отклонить уже в первом чтении законопроект, предлагающий ввести запрет на покупку служебных автомобилей стоимостью более двух миллионов рублей на бюджетные средства, сообщает Агентство городских новостей

"Москва"

Игорем Лебедевым, Сергеем Ивановым и Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами от фракции ЛДПР Ярославом Ниловым . «Законопроектом предусмотрено ограничение прав получателей бюджетных средств и юридических лиц с государственным участием при осуществлении закупки легковых автомобилей высокой стоимости, обладающих признаками избыточного потребления или являющимися предметами роскоши», — говорится в пояснительной записке.

Исключением могли бы стать легковые автомобили, к которым предъявляются особые технические требования, связанные с их использованием в медицинских целях, отмечают авторы законодательной инициативы.

Парламентарии напомнили, что в 2017 году антикоррупционный проект общественной организации Общероссийский народный фронт (ОНФ) «За честные закупки» представил

"Индекс расточительности", в котором содержался список из 25 самых дорогих автомобилей, обнаруженных в закупках госкомпаний и компаний-монополистов за этот год, пишет

В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов, объявивших закупки машин на общую сумму 132 млн рублей. Большинство запросов исходило от структур, чьи контрольные пакеты принадлежат государству, отмечается в публикации.

Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект либерал-демократов, посчитав предлагаемые нормы избыточными.

В связи с этим стоит напомнить, что премьер-министр Дмитрий Медведев осенью 2015 года утвердил ценовые

ограничения

госзакупок автомобилей. Согласно этому документу, с 2016 года для министров и их заместителей нельзя закупать автомобили дороже 2,5 млн рублей и мощнее 200 лошадиных сил, для руководителей служб и агентств и их замов — дороже 2 млн, для начальников подразделений министерств и ведомств — дороже 1,5 млн Данное постановление правительства направлено «на повышение эффективности госзакупок и исключение возможности растраты бюджетных средств», отмечалось в документе.

Однако чиновники научились обходить ограничения на закупки за счет аренды роскошных служебных авто. В связи с этим в декабре 2016 года Медведев подписал другое

постановление, запретившее чиновникам арендовать или брать в лизинг машины мощностью более 200 л. с.

Сообщения о покупках дорогостоящих машин чиновниками различного уровня неизменно привлекали повышенное внимание общественности.