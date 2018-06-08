«ДОМ.РФ» объединяться ни с кем не будет 

На днях прошел слух, что «Дом.РФ» может объединиться с Корпорацией МСП и Российским экспортным центром на базе ВЭБа. Эта информация прошла даже в газете РБК. Но это оказалось лишь слухом.
Как рассказал глава «ДОМ.РФ» Александр Плутник, компания ни с кем объединяться не планирует.
"Речь не идет об объединении, вхождении в капитал, такие варианты даже не обсуждаются, но мы про них тоже читаем в прессе и удивляемся", — сказал Плутник.
Глава «ДОМ.РФ» уточнил, что обсуждается создание единой платформы, где институты развития будут использовать ресурсы ВЭБа и достигать синергетического эффекта.