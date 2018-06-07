Несколько семей из Западного Дегунина приняли участие в «Туристическом слете»

Окружные соревнования проходили в лесопарковой зоне на Левобережный улице. Об этом сообщили в районной управе.

— В турнире приняли участие семьи с детьми от пяти до 12 лет. Каждая семья получила маршрутный лист заданий. Для начала была проведена гимнастика для получения заряда настроения и бодрости. После чего всех встречала полоса препятствий и отдельные соревнования для пап, мам и детей, — уточнили в управе.

В завершение мероприятия участники перетягивали канат, а также прошел конкурс поделок из природных материалов. (ео)