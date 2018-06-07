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Несколько семей из Западного Дегунина приняли участие в «Туристическом слете»
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Несколько семей из Западного Дегунина приняли участие в «Туристическом слете» 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 7 июня 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Окружные соревнования проходили в лесопарковой зоне на Левобережный улице. Об этом сообщили в районной управе.
— В турнире приняли участие семьи с детьми от пяти до 12 лет. Каждая семья получила маршрутный лист заданий. Для начала была проведена гимнастика для получения заряда настроения и бодрости. После чего всех встречала полоса препятствий и отдельные соревнования для пап, мам и детей, — уточнили в управе.
В завершение мероприятия участники перетягивали канат, а также прошел конкурс поделок из природных материалов. (ео)
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