Премьер-министр РФ утвердил госгарантии по облигациям в рамках «фабрики проектного финансирования»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о государственных гарантиях на 2018 год по облигациям, которые будет выпускать структура ВЭБа в рамках «фабрики проектного финансирования». Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.

«Принятое решение направлено на запуск механизма «фабрика проектного финансирования» и привлечение средств инвесторов за счет размещения облигационных займов, обеспеченных государственной гарантией. Привлекаемые средства планируется направлять на предоставление части синдицированного кредита для финансирования специально отобранных Внешэкономбанком инвестиционных проектов», — говорится в документе.

В федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено предоставление госгарантии специализированному обществу проектного финансирования в объеме 294 млрд рублей.

Продуктовый виджетНовость