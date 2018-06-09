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Премьер-министр РФ утвердил госгарантии по облигациям в рамках «фабрики проектного финансирования»
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Премьер-министр РФ утвердил госгарантии по облигациям в рамках «фабрики проектного финансирования» 

Банки.ру 17 часов назад
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о государственных гарантиях на 2018 год по облигациям, которые будет выпускать структура ВЭБа в рамках «фабрики проектного финансирования». Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина.
«Принятое решение направлено на запуск механизма «фабрика проектного финансирования» и привлечение средств инвесторов за счет размещения облигационных займов, обеспеченных государственной гарантией. Привлекаемые средства планируется направлять на предоставление части синдицированного кредита для финансирования специально отобранных Внешэкономбанком инвестиционных проектов», — говорится в документе.
В федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрено предоставление госгарантии специализированному обществу проектного финансирования в объеме 294 млрд рублей.
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