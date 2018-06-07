В Совфеде призвали законодательно определить статус многодетной семьи

Концепцию законопроекта планируется подготовить в текущем году.

Карелова обратила внимание на то, что в ходе прямой линии к президенту РФ обратились две многодетных семьи — одна по поводу выделения бесплатных земельных участков, другая — по вопросу льготной ипотечной ставки.

"Очень рада, что президент принял решение внести изменение в постановление правительства о льготной ипотечной ставке для многодетных семей. И еще раз убеждаюсь в актуальности законопроекта о многодетных семьях, который мы сейчас готовим", — сказала сенатор.

По ее словам, нужно единое понимание статуса многодетной семьи, систематизация всех существующих гарантий и мер поддержки, сведение их в одном документе. «Тогда и многодетным семьям будет на что опереться в отстаивании своих прав, и у всех организаций, куда по тем или иным вопросам они обращаются, будет четкое понимание своих обязательств перед ними», — отметила Карелова.