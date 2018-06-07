В Совфеде призвали законодательно определить статус многодетной семьи 

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Разрабатываемый парламентариями законопроект о многодетной семье позволит законодательно определить ее статус и необходимые меры поддержки, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Концепцию законопроекта планируется подготовить в текущем году.
Карелова обратила внимание на то, что в ходе прямой линии к президенту РФ обратились две многодетных семьи — одна по поводу выделения бесплатных земельных участков, другая — по вопросу льготной ипотечной ставки.
"Очень рада, что президент принял решение внести изменение в постановление правительства о льготной ипотечной ставке для многодетных семей. И еще раз убеждаюсь в актуальности законопроекта о многодетных семьях, который мы сейчас готовим", — сказала сенатор.
По ее словам, нужно единое понимание статуса многодетной семьи, систематизация всех существующих гарантий и мер поддержки, сведение их в одном документе. «Тогда и многодетным семьям будет на что опереться в отстаивании своих прав, и у всех организаций, куда по тем или иным вопросам они обращаются, будет четкое понимание своих обязательств перед ними», — отметила Карелова.
Законопроект о статусе многодетной семьи разрабатывается сейчас в Совете Федерации по поручению спикера Валентины Матвиенко. В документе будут прописаны единые для всей страны критерии, по которым семья будет считаться многодетной, а также минимальный уровень соцподдержки, гарантированный государством.