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В Совфеде призвали законодательно определить статус многодетной семьи
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В Совфеде призвали законодательно определить статус многодетной семьи 

РИА Новости 7 июня 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Разрабатываемый парламентариями законопроект о многодетной семье позволит законодательно определить ее статус и необходимые меры поддержки, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Концепцию законопроекта планируется подготовить в текущем году.
Карелова обратила внимание на то, что в ходе прямой линии к президенту РФ обратились две многодетных семьи — одна по поводу выделения бесплатных земельных участков, другая — по вопросу льготной ипотечной ставки.
"Очень рада, что президент принял решение внести изменение в постановление правительства о льготной ипотечной ставке для многодетных семей. И еще раз убеждаюсь в актуальности законопроекта о многодетных семьях, который мы сейчас готовим", — сказала сенатор.
По ее словам, нужно единое понимание статуса многодетной семьи, систематизация всех существующих гарантий и мер поддержки, сведение их в одном документе. «Тогда и многодетным семьям будет на что опереться в отстаивании своих прав, и у всех организаций, куда по тем или иным вопросам они обращаются, будет четкое понимание своих обязательств перед ними», — отметила Карелова.
Законопроект о статусе многодетной семьи разрабатывается сейчас в Совете Федерации по поручению спикера Валентины Матвиенко. В документе будут прописаны единые для всей страны критерии, по которым семья будет считаться многодетной, а также минимальный уровень соцподдержки, гарантированный государством.
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