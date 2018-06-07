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Пятеро школьников присоединились к программе летнего чтения в библиотеке Басманного района
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Пятеро школьников присоединились к программе летнего чтения в библиотеке Басманного района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 7 июня 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
За неделю, к 7 июня, пятеро детей присоединились к «Московской программе летнего чтения» в библиотеке №20 имени Антона Дельвига. Акцию запустили 1 июня методисты Центральной городской детской библиотеки имени Аркадия Гайдара.
— Мы не ограничивали детей в выборе произведений. Наши методисты посоветовали ребятам выбрать себе несколько произведений из списка 100 лучших книг, составленного библиотекой имени Аркадия Гайдара, — рассказала Екатерина Ванюшенкова, заведующая культурным учреждением.
Она отметила, что в этом году акция проходит под девизом: «Лето — время увлечений». Для участия в программе ребенку необходимо прийти в местную библиотеку и заключить договор. Там же ему выдадут специальные наклейки и читательский дневник, где он сможет фиксировать свои наблюдения и мысли по поводу литературы.
Принять участие в акции смогут дети от шести лет.
Программа завершится 31 августа, а 23 сентября в библиотеке имени Гайдара лучшие из читателей будут награждены призами.
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