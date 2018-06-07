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В Покровском-Стрешневе пройдет окружной спортивный фестиваль
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В Покровском-Стрешневе пройдет окружной спортивный фестиваль 

Префектура СЗАО города Москвы 7 июня 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
На территории стадиона «Красный Октябрь» в Покровском-Стрешневе 12 июня состоится окружной спортивный фестиваль. Праздник спорта будет посвящен Дню России и Дню молодежи.
— Участники фестиваля смогут попробовать свои силы в соревнованиях по армрестлингу, веселым стартам, петанку, жульбаку, дартсу, гиревому спорту, пляжному волейболу, футболу и шашкам. Приглашаем всех желающих! — сказали в пресс-службе Центра физкультуры и спорта СЗАО.
Напомним, стадион «Красный Октябрь» располагается по адресу: улица Тушинская, владение 16. Спортивный фестиваль стартует в 11.00.
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