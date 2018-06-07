ОП одобрила изменения в приказ об ипотечной ставке для многодетных семей 

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Внесение изменений в приказ о снижении ипотечной ставки для многодетных семей — важное решение, на льготы должны иметь право все многодетные семьи, считает заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в четверг пообещал внести изменения в постановление, которое дает право многодетным семьям на снижение ипотечной ставки кредита до 6%. Согласно существующему тексту постановления, на льготу могут претендовать семьи только в случае рождения второго или третьего ребенка, но не последующих детей. На проблему Путину указал отец многодетной семьи из Иваново по имени Дмитрий.
"Очень важно, что президент России поддержал предложение семьи Верховенских из Иваново и дал поручение Минфину об изменении действующего порядка предоставления льготной ипотеки семьям с детьми. Ведь сложилась парадоксальная ситуация, когда, имея двух или трёх детей, можно получить 6% ставку, а если больше, то нельзя. Решение главы государства показывает, что меры по поддержке материнства и детства — это стратегическая политика государства", — заявила РИА Новости Гурцкая.