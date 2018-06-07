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Пушкинский день отметили читатели детской библиотеки на Вятской
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Пушкинский день отметили читатели детской библиотеки на Вятской 

Управа района Савеловский города Москвы 7 июня 2018
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
Сотрудники детской библиотеки № 40, которая расположена на Вятской улице, провели познавательное мероприятие для младших школьников «На солнечной поляне Лукоморья». Встречу приурочили ко Дню русского языка. Об этом сообщили в администрации библиотеки.
— Вместе с детьми мы отметили Пушкинский день в летней читальне, которая расположилась рядом с библиотекой. На мероприятии дети окунулись в мир сказки, попробовали себя в роли писателей, поучаствовали в игре-викторине, — поделилась заведующая библиотекой Ирина Тимчишина.
Детская библиотека № 40 расположена по адресу ул. Вятская, д. 3. (мю)
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