Пушкинский день отметили читатели детской библиотеки на Вятской

Сотрудники детской библиотеки № 40, которая расположена на Вятской улице, провели познавательное мероприятие для младших школьников «На солнечной поляне Лукоморья». Встречу приурочили ко Дню русского языка. Об этом сообщили в администрации библиотеки.

— Вместе с детьми мы отметили Пушкинский день в летней читальне, которая расположилась рядом с библиотекой. На мероприятии дети окунулись в мир сказки, попробовали себя в роли писателей, поучаствовали в игре-викторине, — поделилась заведующая библиотекой Ирина Тимчишина

Детская библиотека № 40 расположена по адресу ул. Вятская, д. 3. (мю)