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Чемпион Европы по дзюдо Михаил Игольников дал открытый мастер-класс во Дворце Спортивных единоборств ЦСКА
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Чемпион Европы по дзюдо Михаил Игольников дал открытый мастер-класс во Дворце Спортивных единоборств ЦСКА 

Управа района Хорошевский города Москвы 7 июня 2018
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялась встреча воспитанников спортивных школ армейского Клуба с российским дзюдоистом, чемпионом Европы 2018 года Михаилом Игольниковым. В рамках открытого урока спортсмен провел разминку с юными дзюдоистами, после чего показал свои коронные приемы — подхваты и зацепы, а также удушающий прием и удержание.
В ходе мероприятия чемпион Европы также ответил на вопросы подрастающего поколения чемпионов о своем спортивном пути, сложных победах и достижениях.
— Нельзя думать о прошедших схватках, не нужно бояться проиграть, нужно уверенно идти к победе и выкладываться на полную, — отметил Игольников.
За самые интересные вопросы и за ответы юных спортсменов об истории ЦСКА Игольников подарил ребятам памятные сувениры с автографом.
(ап)
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