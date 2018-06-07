Чемпион Европы по дзюдо Михаил Игольников дал открытый мастер-класс во Дворце Спортивных единоборств ЦСКА

Во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялась встреча воспитанников спортивных школ армейского Клуба с российским дзюдоистом, чемпионом Европы 2018 года Михаилом Игольниковым . В рамках открытого урока спортсмен провел разминку с юными дзюдоистами, после чего показал свои коронные приемы — подхваты и зацепы, а также удушающий прием и удержание.

В ходе мероприятия чемпион Европы также ответил на вопросы подрастающего поколения чемпионов о своем спортивном пути, сложных победах и достижениях.

— Нельзя думать о прошедших схватках, не нужно бояться проиграть, нужно уверенно идти к победе и выкладываться на полную, — отметил Игольников.

За самые интересные вопросы и за ответы юных спортсменов об истории ЦСКА Игольников подарил ребятам памятные сувениры с автографом.

(ап)