«Мы это поправим». Путин обещал скорректировать программу льготной ипотеки для многодетных семей

Тема ипотеки была поднята во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным . Корреспондент из Иваново познакомил главу государства с семьей с тремя детьми, живущую в строящемся жилище. Отец семейства Дмитрий Верховский спросил, почему программа по снижению ставки с 13% до 6% не распространяется на его семью, и предложил изменить девятый пункт программы, который вводит формальное ограничение на льготу для семей, у которых более трех детей.

«Вы правы, это решение, о котором вы сейчас сказали, изложено в постановлении правительства, оно ошибочно и его нужно поправить», — отметил президент. Стоит это будет примерно, если я не ошибаюсь, примерно девять миллиардов рублей — это не такие большие деньги, учитывая, что это касается поддержки семей с детьми», — рассказал Путин.

Новость дополняется