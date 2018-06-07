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«Мы это поправим». Путин обещал скорректировать программу льготной ипотеки для многодетных семей
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«Мы это поправим». Путин обещал скорректировать программу льготной ипотеки для многодетных семей 

360tv.ru 7 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Тема ипотеки была поднята во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Корреспондент из Иваново познакомил главу государства с семьей с тремя детьми, живущую в строящемся жилище. Отец семейства Дмитрий Верховский спросил, почему программа по снижению ставки с 13% до 6% не распространяется на его семью, и предложил изменить девятый пункт программы, который вводит формальное ограничение на льготу для семей, у которых более трех детей.
«Вы правы, это решение, о котором вы сейчас сказали, изложено в постановлении правительства, оно ошибочно и его нужно поправить», — отметил президент. Стоит это будет примерно, если я не ошибаюсь, примерно девять миллиардов рублей — это не такие большие деньги, учитывая, что это касается поддержки семей с детьми», — рассказал Путин.
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