В Кирове экс-директор тратила деньги хлебокомбината на косметику и выплату кредитов сына 

Вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Лузского Хлебокомбината», которая растратила более 2 млн рублей, пытаясь омолодиться и решить финансовые проблемы своей семьи. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
По информации прокуратуры, в период с 2011 по 2015 год женщина работала сначала главбухом, а затем генеральным директором «Лузского Хлебокомбината». Правда, рачительное отношение к средствам предприятия ее не отличало. Предприимчивая сотрудница время от времени брала из кассы компании деньги для личных нужд. Кировчанка покупала косметику сетевой маркетинговой компании, а также погашала кредиты, причем не только свои, но и мужа с сыном. В общей сложности на решение проблем семьи и уход за собой женщина потратила более 2 млн рублей.
Суд признал женщину виновной — экс-гендиректору придется провести в исправительной колонии общего режима 1 год. Осужденная пыталась обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его в законной силе.