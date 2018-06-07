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В Кирове экс-директор тратила деньги хлебокомбината на косметику и выплату кредитов сына
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В Кирове экс-директор тратила деньги хлебокомбината на косметику и выплату кредитов сына 

РИА «ФедералПресс» 7 июня 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вступил в силу приговор в отношении экс-директора «Лузского Хлебокомбината», которая растратила более 2 млн рублей, пытаясь омолодиться и решить финансовые проблемы своей семьи. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
По информации прокуратуры, в период с 2011 по 2015 год женщина работала сначала главбухом, а затем генеральным директором «Лузского Хлебокомбината». Правда, рачительное отношение к средствам предприятия ее не отличало. Предприимчивая сотрудница время от времени брала из кассы компании деньги для личных нужд. Кировчанка покупала косметику сетевой маркетинговой компании, а также погашала кредиты, причем не только свои, но и мужа с сыном. В общей сложности на решение проблем семьи и уход за собой женщина потратила более 2 млн рублей.
Суд признал женщину виновной — экс-гендиректору придется провести в исправительной колонии общего режима 1 год. Осужденная пыталась обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его в законной силе.
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