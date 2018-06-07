В библиотеке на Балтийской отметили День русского языка

В детской библиотеке № 31 на Балтийской улице провели встречу «У лукоморья дуб зеленый». Виртуальное путешествие по страницам книг Александра Пушкина читатели совершили в день его рождения, 6 июня. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.

— Каждый год 6 июня в нашей стране отмечают День русского языка, который также имеет другое название — Пушкинский день. В честь праздника для наших посетителей мы провели много интересных мероприятий по произведениям классика русской поэзии, — поделилась Дьячковская.

Адрес библиотеки: ул. Балтийская, д. 4. (мю)