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Псковская областная библиотека попросила у горожан помощи
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Псковская областная библиотека попросила у горожан помощи 

Псковская губерния 7 июня 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Псковская областная универсальная научная библиотека обратилась на своём сайте из через социальные сети с просьбой к жителям города помочь перенести книжный фонд в связи с ремонтом библиотеки. «Книжный фонд библиотеки очень большой, — написано в обращении к псковичам. -Ремонт здания предполагает улучшение условий обслуживания читателей, создание комфортных зон для работы в библиотеке и обеспечение безопасности читателей и библиотекарей». Псковичей просят приходить в библиотеку с 9 утра до 13.00. Библиотекари уточняют, что любая помощь «даже на час» для них очень важна и значима.
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