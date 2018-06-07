Псковская областная библиотека попросила у горожан помощи

Псковская областная универсальная научная библиотека обратилась на своём сайте из через социальные сети с просьбой к жителям города помочь перенести книжный фонд в связи с ремонтом библиотеки. «Книжный фонд библиотеки очень большой, — написано в обращении к псковичам. -Ремонт здания предполагает улучшение условий обслуживания читателей, создание комфортных зон для работы в библиотеке и обеспечение безопасности читателей и библиотекарей». Псковичей просят приходить в библиотеку с 9 утра до 13.00. Библиотекари уточняют, что любая помощь «даже на час» для них очень важна и значима.