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Дети из Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных за лето книгах
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Дети из Войковского поделятся впечатлениями о прочитанных за лето книгах 

Управа района Войковский 7 июня 2018
Фото: Управа района Войковский
Детское отделение Центральной библиотеки № 21, которая находится в Войковском районе, присоединилось к московской программе летнего чтения. Об этом рассказали в администрации культурного учреждения.
— Первые активные читатели уже получили свои дневники для рассказа о прочитанных произведениях, — отметил сотрудник библиотеки. — Итоги мы подведем в сентябре.
Напомним, что в библиотеке также недавно начал свою работу клуб для родителей «Словами мамы».
Адрес библиотеки № 21: улица Клары Цеткин, дом 11, корпус 1. (жм)
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